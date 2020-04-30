Альфа-Банк стал спонсором «Вечернего Урганта»

Альфа-Банк и Первый канал договорились о спонсорской поддержке программы «Вечерний Ургант». Соглашение рассчитано на год и предусматривает имиджевые заставки банка в каждом выпуске программы, а также серию полноценных интеграций в сюжет, которые банк будет готовить совместно с командой «Вечернего Урганта».

«В общем, это ожидаемый ход. Нельзя сказать А и не сказать Б: нельзя заключить соглашение с Иваном Ургантом и упустить возможность интеграции в "Вечерний Ургант". Уже на этой неделе в каждой программе появятся наши имиджевые заставки, а скоро — полноценные редакционные сюжеты. С остротой и иронией, свойственных как Альфа-Банку, так и Ивану Урганту»

— комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Иван Ургант стал амбассадором Альфа-Банка в марте 2020 года и уже успел сняться в пяти рекламных видео. В них Иван молчит, рассказывает, что думает о банках на самом деле, демонстрирует свои красные носки, признается в том, что слабый бизнесмен, и, наконец, просит зрителей никогда не брать кредиты (если они перед этим как следует не подумали). Теперь и в своей титульной телепрограмме артист начнет рассказывать все, что на самом деле думает об Альфа-Банке.