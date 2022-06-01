Алексея Глушкова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Руководителя поискового отряда «ПСО «Доброспас» Алексея Глушкова оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

31 мая судья Петрозаводского городского суда сочла поисковика виновным в административном правонарушении и назначила ему штраф в размере 30 тысяч рублей. О решении суда Глушков сообщил на своей странице в социальной сети.

Петрозаводчанин рассказал, что поводом для судебного разбирательства стали три поста на его странице «ВКонтакте». По его утверждению, публикации не содержали рассуждений или комментариев с его стороны. Тем не менее в них усмотрели нарушение закона.

Все они были связаны с происходящими сейчас на Украине событиями. Один из постов содержал несколько фотографий, два других были в форме опросов. По требованию суда эти публикации в соцсети были удалены. Также после того, как судья попросила горожанина обратить внимание и на комментарии под постами, Алексей Глушков решил закрыть возможность высказывать мнение под публикации, связанными с военной спецоперацией. Руководитель поискового отряда не единственный, кого в последние месяцы оштрафовали в Карелии по этой статье. Первым в республике, кого наказали по статье за дискредитацию российской армии, стал плотник и писатель Сергей Филенко.