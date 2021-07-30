Адресную социальную помощь получат шесть семей Карелии

Шесть семей, которые находятся в сложной финансовой ситуации, получат помощь от государства. Материальные затруднения у всех связаны с жильем, сообщили в правительстве республики. С людьми заключат социальный контракт.

Вопрос об оказании социальной адресной помощи рассмотрела 29 июля комиссия при республиканском правительстве.

Все семьи, ситуации которых обсуждались на заседании, являются многодетными, неполными либо воспитывают детей-инвалидов.

С шестью такими семьями заключат социальный контракт, седьмой отказали, но оставили возможность подать заявление повторно, уточнив некоторые данные. // Фото: stevepb/Pixabay