30 июля 2021, 15:21
Адресную социальную помощь получат шесть семей Карелии
Заявления об оказании социальной поддержки подали семь карельских семей, одной отказали
Шесть семей, которые находятся в сложной финансовой ситуации, получат помощь от государства. Материальные затруднения у всех связаны с жильем, сообщили в правительстве республики. С людьми заключат социальный контракт.
Вопрос об оказании социальной адресной помощи рассмотрела 29 июля комиссия при республиканском правительстве.
Все семьи, ситуации которых обсуждались на заседании, являются многодетными, неполными либо воспитывают детей-инвалидов.
С шестью такими семьями заключат социальный контракт, седьмой отказали, но оставили возможность подать заявление повторно, уточнив некоторые данные. // Фото: stevepb/Pixabay