05 августа 2025, 16:31
90 россиян выдворили за полгода из Финляндии
Финская сторона назвала причины выдворений иностранных граждан
фото unsplash
За полгода Финляндия выдворила 90 россиян. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на финское издание. 16 человек из 90 покинули страну под конвоем.
Всего с января по июнь финские власти выдворили 1,4 тысячи человек. Это на 31,7% больше, чем за аналогичное время 2024 года. Чаще всего выдворяли граждан Эстонии, Румынии и Ирака.
Распространенным поводом для выдворения было отсутствие вида на жительство. Среди других претензий – наркотики и преступления против жизни и здоровья. © «Петрозаводск говорит»