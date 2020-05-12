12 мая 2020, 16:13
9 мая 1945 года жительницу Кеми подкидывали вверх с криками «Победа»
Импи Киелевяйнен вспоминает о страшном голоде во время войны
Импи Киелевяйнен родилась в августе 1941 года по дороге в эвакуацию. С первых дней она боролась за жизнь: вместо материнского молока – размоченный в воде мякиш хлеба, вместо детской игры - «прятки» в траншее во время бомбежки.
А еще Импи помнит, как ела траву с пасущимися во дворе лошадьми и делила 25 грамм хлеба с соседкой.
Лучшего в жизни нет ничего, когда живешь в мире, в покое, и за спиной нет тех, кто может выстрелить, не предупредив,
- сказала Импи Киелевяйнен.