9 мая 1945 года жительницу Кеми подкидывали вверх с криками «Победа»

Импи Киелевяйнен родилась в августе 1941 года по дороге в эвакуацию. С первых дней она боролась за жизнь: вместо материнского молока – размоченный в воде мякиш хлеба, вместо детской игры - «прятки» в траншее во время бомбежки.

А еще Импи помнит, как ела траву с пасущимися во дворе лошадьми и делила 25 грамм хлеба с соседкой.

Лучшего в жизни нет ничего, когда живешь в мире, в покое, и за спиной нет тех, кто может выстрелить, не предупредив,

- сказала Импи Киелевяйнен.