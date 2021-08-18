85-летняя жительница Карелии ушла в лес за грибами и пропала

85-летняя Прасковья Васильевна Орловская утром 17 августа ушла в лес за грибами, но домой не вернулась. Сообщение об исчезновении пожилой женщины распространил паблик «ПСО «Доброспас».

Для поисков жительницы поселка Тоунан Лахденпохского района нужны волонтеры и добровольцы. Сбор добровольцев запланирован на 11 часов утра 19 августа в поселке Тоунан в районе перекрестка улиц Победы и Промышленная. Волонтерам предстоит прочесать лесополосу, поэтому одеться нужно соответствующе. Координировать поисковые мероприятия будет Алексей Глушков, телефон для связи с ним: +7921-5281-111.