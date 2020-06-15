56-летняя женщина лишилась своих денег после отдыха с 44-летним другом

56-летняя петрозаводчанка провела несколько праздничных выходных в компании 44-летнего мужчины. Они вместе отдыхали и выпивали. Когда же выходные закончились, то женщина обнаружила, что пропала ее кредитная карта. Когда же она включила мобильный телефон, то была неприятно удивлена: со счета пропали 17 тысяч рублей. Выяснением обстоятельств занялась карельская полиция.

Под подозрением стражей порядка оказался как раз 44-летний приятель потерпевшей. Мужчина рассказал, что за все совместные развлечения платила его подруга, но в какой-то момент она передала ему свою карту. Знакомый оплатил покупки, но отдавать женщине карту не спешил, после чего и вовсе присвоил деньги с ее счета. Большая часть чужих средств покрыла его долги, а остаток он потратил на алкоголь, уточнили в МВД по Карелии.

В итоге полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денег. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.