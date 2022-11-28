37 детей-сирот смогут купить в Карелии собственное жилье

Сертификаты для покупки жилья с начала года получили 37 карельских детей-сирот, сообщили в пресс-службе губернатора. Из 37 получивших сертификаты 25 человек уже купили жилье, остальные подбирают варианты. Больше всего новоселов фиксируют в Прионежском и Муезерском районах.

Размер выплаты составляет почти 1,5 миллиона рублей и ежеквартально индексируется. Если получатель захочет вложить деньги в ипотеку, то на оплату первоначального взноса из республиканской казны выделят до 300 тысяч рублей. Дополнительная выплата включена в программу адресной социальной помощи.

Согласно постановлению регионального правительства от 29 декабря 2021 года, дети, оставшиеся без попечения родителей и сироты, которым исполнилось 23 года, получили право на единовременную выплату для покупки жилья и могут выбрать квартиру в любом населенном пункте Карелии. Для получения сертификату на покупку жилья нужно с заявлением обратиться в Минсоцзащиты республики. // фото unsplash.com