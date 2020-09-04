35 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии

За последние сутки в Карелии подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции: в Петрозаводске – 17 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Кеми – 5 человек, в Костомукше – 2 человека, в Прионежском районе – 3 человека (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми).

Выздоровели еще 49 человек: в Петрозаводске – 22, в Медвежьегорском районе – 3, в Сегежском районе – 1, в Кондопожском районе – 8, в Беломорском районе – 2, в Прионежском районе – 4, в Лоухском районе– 2, в Костомукше– 1, в Питкярантском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Пряжинском районе –1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 531,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 688,3 случая, по Северо-Западу – 691,2.