29 марта 2024, 06:30
29 марта порадует жителей Карелии весенним теплом
Сегодня ожидаются осадки, может выглянуть солнце
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3, +8, на севере -1,+4.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +4;
В Олонце днем +8;
В Пудоже, Суоярви днем +6;
В Сортавале днем +5. // фото «Петрозаводск говорит»