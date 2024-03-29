29 марта порадует жителей Карелии весенним теплом

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3, +8, на севере -1,+4.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +4;

В Олонце днем +8;

В Пудоже, Суоярви днем +6;

В Сортавале днем +5. // фото «Петрозаводск говорит»