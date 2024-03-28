Мокрый снег и дождь обещают в пятницу жителям Карелии

В Петрозаводске в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +4, +6, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, на севере до -6, днем +3, +8, на севере -1,+4.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -5, днем +1;

В Кондопоге ночью +1, днем +4;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +4;

В Олонце ночью +2, днем +8;

В Пудоже ночью 0, днем +6;

В Сегеже ночью -2, днем +4;

В Сортавале ночью +1, днем +5;

В Суоярви ночью +1, днем +6. // фото «Петрозаводск говорит»