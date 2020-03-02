2 марта: главные видео, фото и новости дня

– Блин комом: Петрозаводск установил неожиданный рекорд России. Карельская столица попала в Книгу рекордов России, как город в котором к Масленице изготовили самую большую скалку в стране.

– Переходившую на красный сигнал женщину сбили в центре Петрозаводска. Авария с участием пешехода произошла днем 1 марта в районе массовых гуляний на площади Кирова в карельской столице.

– Известные актеры рассказали о съемках фильма в Петрозаводске. В столице Карелии финский режиссер Юхо Куосманен снимает кино с рабочим названием «Купе номер шесть».

– Румыны, французы и норвежцы прокатятся на кайтах по льду озера Сандал. Международный кайт-марафон «Транс-Онего» стартует в Карелии 4 марта.

– В квартире петрозаводчан живет кот-дракон весом 16 килограммов. Домашний питомец привлек необычной внешностью внимание компании-продавца суши.

– Следователи рассказали, кто погиб на пожаре в Кондопожском районе. При пожаре в восьмиквартирном жилом доме в Спасской Губе погибли жильцы - мужчина и женщина.

– Шесть малышей появились на свет 29 февраля в Петрозаводске. В последний день зимы одна из женщин родила двойню, рассказали в карельском Минздраве.

– Жителя Карелии будут судить за секс с девочкой. Молодому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за половое сношение с 15-летней девушкой.

– Избран новый председатель Союза журналистов Карелии. На съезде СЖ РК сотрудник портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров был избран руководителем организации.

– Четыре женщины обмануты мошенниками в Петрозаводске за один день. Полиция столицы Карелии проводит проверку по фактам дистанционного мошенничества, ущерб от которого составил 120 тысяч рублей.