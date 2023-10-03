104-летняя женщина прыгнула с парашютом ради рекорда

104-летняя Дороти Хоффнер прыгнула с инструктором с высоты около 4,1 тысяч метров. Таким образом пенсионерка намерена попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой парашютист. Предыдущий рекорд принадлежит 103-летней шведке.

Прыжок пенсионерки длился около семи минут, сообщает газета «Известия» со ссылкой на западные СМИ. «Полет» американки снимали на видео.

Оказавшись на земле, Хоффнер сказала, что считает возраст лишь числом. // фото скриншот видео из соцсети/ газета «Известия»