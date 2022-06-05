Значительных изменений в погоде ожидать не приходится

Каких-либо значительных изменений в погоде в начале наступающей недели ожидать не приходится. По информации Карельского гидрометеоцентра, в республике в понедельник, 6 июня, будет облачно с прояснениями.

Синоптики предупреждают о том, что ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем в отдельных районах – небольшие осадки.

Ветер изменит направление на западное, северо-западное. Его сила составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9ºС, днем +13…+18ºС, местами воздух будет прогреваться до +22ºС. Фото: stock.adobe.