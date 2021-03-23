Жюри театральной премии «Онежская маска» назовет самых талантливых

29 марта в самом большом театре Карелии состоится традиционная театрализованная церемония вручения «Онежской маски». Пресс-конференция, посвященная этому событию, состоялась сегодня, 23 марта, в Доме актера. Присутствовали все заинтересованные лица во главе с председателем Союза театральных деятелей Карелии Снежаной Савальевой и председателем жюри «Онежской маски» московским театроведом Сергеем Маргулисом.



У нас продолжается время масок. Без них - никуда, даже в театрах зрители смеются и рыдают в медицинские маски. Актеры на сцене без них, но в душе каждый мечтает получить свою маску, но не защитную, а «Онежскую» - высшую театральную премию Карелии.

«Залы полны, зритель соскучился по театрам, посещаемость выросла в десятки раз, - говорит первый заместитель министра культуры Карелии Сергей Соловьев. – Премьеры в театрах идут одна за другой. И эта «Онежская маска» особенная: жюри подводит итоги сразу двух театральных сезонов: прошлого и позапрошлого, поэтому номинантов много».

Как подчеркнула директор Национального театра Ирина Шумская, «Онежская маска» сильно переформатировалась: «Когда-то на церемонию приглашали звезд, потом проводили официально, средств выделялось все меньше…. Но театральное сообщество не отказалось проводить «Маску».

Она стала актерской: отмечают только за роли, устраивают церемонию как театральный капустник. В этом году актеры решили «пошекспирить», вот почему и участники пресс-конференции сидели за столом в «шекспировских воротниках».

Журналистов же волновал вопрос, как жюри будет сравнивать разные актерские работы: балерины и кукольника, драматического актера с тенором...

«А мне нравится эта идея, такой маленький фестиваль, - поддержал организаторов председатель жюри Сергей Маргулис. - Это повод разобраться в себе, в своей кухне. Театр - неэвклидова геометрия: где-то в космосе есть точка, где пересекаются две параллельные прямые. И эта точка называется талант».

Вот с такими космическими мерками и будут подходить к оценке актерских работ члены жюри. О том, кто станет обладателем «Онежской маски» в этом году, мы узнаем 29 марта, в «Тринадцатую ночь», когда происходит все, что угодно.

Ранее бессменная ведущая «Онежской маски» Виктория Федорова рассказала телеканалу «Ника Плюс», какие сюрпризы ждут зрителей.