Дом, где живет счастье, не должен исчезнуть

Текст: Ольга Малышева

В Заонежье есть дом, где живет счастье. Одни жители полуострова слышали об этом или узнали из интернета, другие спешат туда по праздникам и будням. Это счастливое место, где всем хорошо, где можно общаться, делиться теплом, на других посмотреть и себя показать, называется Дом досуга. Находится он в Ламбасручье.

— Для нашего поселка это единственное место встречи. Здесь под одной крышей не только сам Дом досуга, но и библиотека — самое важное информационное пространство, ведь не у всех есть интернет. Здесь работает «Женский клуб», проходят репетиции, занимаются дети, летом, когда приезжают на каникулы внуки и правнуки, тут как в улье... Наш дом дает возможность жителям не скучать и понимать, что они не пыль на ветру, а центр жизни, от них очень многое зависит, — убеждена Ирина Никулина, культорганизатор Дома досуга.

В праздники все вместе

Жительница Ламбасручья Валентина Ивановна Росликова выступает за сохранение заонежских традиций и культуры. Она пишет стихи, сочиняет байки на местном диалекте и многие годы руководит фольклорной группой «Бесёдушка».

— Нынешний состав — второй. В первом когда-то пела моя бабушка Вера Федоровна Никулина, — говорит Ирина. — Ни один праздник не обходится без выступления этого коллектива. Любят его досюльные песни, заслушиваются рассказами о старине да о заонежанах.

В Доме досуга женщины репетируют, придумывают программы, проводят мастер-классы, например о том, как печь сканцы и калитки. Учили, как чесать и прясть шерсть. Ребятам так понравилось, что они в очередь выстроились: все хотели поработать чесальными щетками, покрутить веретено.

Во многом благодаря участницам этого коллектива земляки стали составлять словарь заонежского диалекта...

«Зачем все это?» — спросите вы. Да чтобы помнить, откуда ты пришел, и думать, что после тебя останется.

На гостёбу в Ламбас

Сельские праздники в Заонежье были всегда. Ламбасручейские старожилы помнят еще досюльные времена, когда не было электричества, молодежь собиралась вечерами на бесёды, играли, танцевали, знакомились. Такие встречи были необходимы, чтобы решать какие-то насущные житейские вопросы. Здесь шел обмен новостями, договаривались о совместной работе, обмене товаром, молодежь присматривала себе пару, старики воспоминали молодость и передавали знания младшим. В собранных воспоминаниях много описаний как проходили такие праздники.

В 2017 году Ирина Никулина и поддержавшие ее односельчане решили, что у поселка должен быть свой интересный праздник. Вот так и родилась и прижилась на этой гостеприимной земле «Ламбасручейская гостёба». Организаторы хотели объединить жителей, дать возможность встретиться, проявить себя, поделиться воспоминаниями. Удалось. Были и игры, и соревнования, и угощение! На концерте выступали местные и приезжие «народные артисты». Какие таланты раскрылись: дети и взрослые танцевали, разыгрывали сценки, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич Туркин читал Пушкина.

— Для наших ветеранов это просто свой родной праздник. Участник войны Федор Степанович Карпин не пропустил ни одного, — восторгается земляком Ирина. — Да и молодежь с удовольствием готовит концертные номера.

Но через два года, в 2019-м, «Ламбасручейскую гостёбу» пришлось проводить не на свежем воздухе, а в Доме досуга. А все потому, что его крыльцо-сцена, где всегда проходили уличные концерты стала опасной: доски прогнили.

— В зал помещается не так много народа, да люди привыкли, если заявлено гуляние, то на улице. Там и столы, и торговля, и спортивные игры... В клубе ничего этого не сделаешь, — сетует Ирина.

Обидно, но от гостёб решили не отказываться. Даже во время пандемии ее провели, правда, в соответствии с обстановкой, онлайн. Записали концертные номера, интервью с жителями села, сделали видеофильм... Получили отличные отзывы, но мечта проводить праздник на крыльце-сцене Дома досуга осталась.

Жизнь онлайн

Впрочем, время изоляции не стало для Дома досуга пропащим. Более того: Ламбасручей сумел выйти на республиканский уровень.

Все началось с того, что к празднику Победы решили провести детский конкурс чтецов. Можно было прочитать стихи о войне или свое эссе о родных-ветеранах, о семейных реликвиях. Конкурсные записи размещали «ВКонтакте». Сначала на призыв Ламбасручейского дома досуга откликнулись соседи-заонежане, потом стали приходить записи практически из всех районов Карелии, всего в конкурсе приняли участие более 500 ребят! Такого никто не ожидал.

Успех окрылил. И тогда провели онлайн-шествие Бессмертного полка... Видео со снимками односельчан-ветеранов было размещено в интернете.

Первый деревенский театр

Ламбасручей не первый раз выдает интересные идеи. Местные старожилы говорят, что первый директор Дома культуры Ламбасручья Григорий Григорьевич Бенчкук организовал первый в районе деревенский театр и поставил «Наталку Полтавку». Работа над спектаклем, театр тогда объединили весь поселок.

Спустя годы в Ламбасручье решили возродить деревенский театр, может, потому, что единение — это то, что сейчас необходимо деревенским жителям, а может, их творческой энергии нужен и такой выход. Поставили сначала «Вечера на хуторе близ Диканьки», а потом сказку «Морозко». В постановках были заняты и взрослые, и дети. Затем получился совсем интерактивный, или как теперь говорят, иммерсивный спектакль «Вовка в Тридевятом царстве».

В нем зрители участвовали наравне с артистами. Они сначала погрузились в сказку, а потом получили задание, помогали Вовке строгать корыто, закидывать невод... В общем, им пришлось потрудиться. Всем очень понравилось: было весело, была импровизация. Но самые громкие аплодисменты достались Мише Приемышеву, исполнителю главной роли.

— Без таких соратников, как он, как его брат Федя и их мама Анна Павловна Приемышева, наш библиотекарь и генератор идей, многое бы не случилось, — говорит Ирина Геннадьевна. — Дом досуга —место яркого творчества и жизни села. Каждый день, работая с людьми, поражаюсь: сколько вокруг талантов, все могут сделать интересно.

Новогодний вечер здесь решили превратить в «Карнавальную ночь». В Дом досуга Ламбасручья должен приехать проверяющий — завязка сюжета...

— Зрителям скучать было некогда: танцевали, спели все песни из фильма, — говорит Ирина. — Я была Леночкой Крыловой, хоть и комплекцией не подхожу, а официантками — мои постоянные помощницы, моя опора почтальоны Оксана Хрылева и Светлана Родионова.

НаИрина Никулина и ее помощницы АннаПриемышева, Оксана Хрыалева и Светлана Родионова

Получилось по-новогоднему весело. У нас в клубе есть специальный баннер, на котором можно оставить отзыв обо всем, что здесь проходит. Приятно было читать мнение жителей Ламбасручья...

Глас народа

— Обидно, если Ламбасручей останется без общего деревенского дома, — говорит Ирина Никулина.

А такое развитие событий вполне реально. Крыша дома досуга уже похожа на решето, протекает во многих местах, того и гляди зальет экспонаты «Заонежской горницы», так бережно собранные жителями села. И полы станут гнить, как прогнило крыльцо. Да и все входные двери давно пора заменить... Денег на это у Великогубского поселения, в состав которого входит Ламбасручей, нет.

— Вот почему мы ухватились за программу «Народный бюджет». В прошлом в ней могли участвовать только города, а в этом и крупные сельские поселения, — говорит Ирина. — Направлена она на благоустройство инфраструктуры. Жители сами решают, что им нужно и важно, выдвигают проекты и с ними участвуют в конкурсе. Победители получают поддержку муниципального и регионального бюджетов.

Жители Ламбасручья собрались в Доме досуга, все обсудили и подали заявку: ремонт крыши, крыльца и замена дверей на аварийных выходах. Очень надеются, что она будет принята.

«Проект нам нужен как воздух!», «Готовы делать все, что от нас потребуется!», «Не будет поселка без Дома досуга — он центр нашей жизни!» — говорили жители Ламбасручья на собрании. Они надеются быть услышанными, ведь дом, где счастье, не должен исчезнуть.