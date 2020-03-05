Журналист телеканала «Ника+» награждена почетным знаком главы Карелии

За высокий профессионализм, преданность профессии и большой вклад в развитие карельского телевидения и журналистики Почетным знаком Главы Республики Карелия удостоена журналист телеканала Ника+ Светлана Пушкина, ветеран карельского телевидения, общественный деятель.

Мы хотели быть успешными в профессии, и мы хотели быть достойными этой профессии. Важным для меня всегда был один критерий — степень доверия журналисту, — сказала Светлана Пушкина.

Сегодня в зале Благородного собрания Национального музея республики прошла церемония награждения жителей Карелии — педагогов, работников культуры, спорта, инженеров и журналистов.

В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена старшему научному сотруднику Института языка, литературы и истории Зинаиде Строгальщиковой. Медалью «За заслуги перед республикой Карелия» награжден Евгений Иешко, главный научный сотрудник Института биологии.

Также были вручены Почетные грамоты, присвоены Почетные звания.