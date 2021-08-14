Живую новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Москве

Днем 14 августа в Москве нашли новорожденного ребенка. Девочка, которая родилась не больше суток назад, лежала в мусорном баке, сообщили в столичном СУ СКР.

Младенца выбросила женщина, ее действия попали в кадр камеры видеонаблюдения. Правоохранители развернули поиски и обнаружили злоумышленницу. Кто она, не сообщается, женщину задержали.

Девочка жива, ей не больше суток от роду. Малышку нашли на улице Усачева. Она лежала в мусорке в пакете и была завернута в куртку. Ребенка передали врачам, идет проверка.

Прокуратура столицы проконтролирует жизнеустройство девочки. В ведомстве также дадут правовую оценку действиям ее родителей. // Фото: прокуратура Москвы, видео: РЕН ТВ