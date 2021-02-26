Жителю Карелии грозит до двух лет заключения за убийство лося

В полицию Пряжинского района обратился представитель охотничьего хозяйства. Он сообщил, что недалеко от поселка Эссойла были обнаружены останки туши лося. При этом в нынешнее время охота на лося запрещена, сообщает пресс-служба МВД по РК.

От места происшествия вели следы от снегохода. Полицейские оперативно установили подозреваемого, им оказался 62-летний житель поселка. Он признался в совершении преступления. Пенсионер рассказал, что разделал лося на месте, шкуру, копыта и голову оставил, а мясо забрал. Стражи порядка изъяли у подозреваемого оружие и лосятину.

В результате действий мужчины Минсельхозу РК был причинен ущерб на сумму 240 тысяч рублей. Охотник обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Фото МВД по РК