Жителям Петрозаводска предлагается получить новую профессию

11 марта с 10:00 до 12:00 часов Агентство занятости населения Петрозаводска проведет ярмарку учебных рабочих мест, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа»

Желающих получить профессию водителя троллейбуса ждут на улице Мерецкова в доме № 14, кабинет 103.

Требования к будущим работникам – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения обучения, водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Также ПМУП «Городской транспорт» приглашает на работу кондукторов. Своим работникам организация предоставляет не только полный социальный пакет, но и возможность бесплатного проезда в муниципальном городском транспорте.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

Организаторы ярмарки напоминают участникам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»