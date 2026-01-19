Жителям Карелии пообещали во вторник снег

Во вторник в Петрозаводске облачно. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале ночью -6, днем -3;

В Кондопоге, Олонце ночью -5, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -2;

В Пудоже ночью -10, днем -2;

В Сегеже ночью -7, днем -3;

В Сортавале ночью -4, днем -3;

В Суоярви ночью -6, днем -3.