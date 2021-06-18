Жителям Карелии покажут сериал «Чиновница» с Толстогановой

Жителям Карелии предлагают к просмотру новую антикоррупционную драму. Премьера original-сериала «Чиновница» состоится в онлайн-кинотеатре KION 30 июня. Главные роли в проекте исполнили Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова, Яна Гладких и другие звезды российского кино. Режиссером сериала выступила Оксана Карас. Сериал – это совместный проект KION Originals, «Киностудии КИТ» и Первого канала.

«Чиновница» — антикоррупционная мелодрама о жизни служащей госаппарата регионального Минздрава Арины Алферовой, роль которой играет Виктория Толстоганова. В ее жизни все складывается крайне удачно: хорошая квартира в центре, приличная иномарка, утренняя укладка в салоне каждый день, шопинг-туры в Москву по выходным. Солидная должность начальника финансового департамента, а также «спасибо за помощь» в конвертах с наличными позволяют с легкостью оплачивать все капризы. Взятки для Арины — в порядке вещей, но берет она их с умом, лишний раз страхуется от возможных рисков. Алферова является звеном коррупционном схемы, тем временем контрафактные лекарства распространяются по региону, но никто не бьет по этому поводу тревогу. Привычную череду событий прерывает судьбоносная трагедия, произошедшая в жизни Алферовой: ее мир рушится как замок из песка. Лишь сейчас она задумывается о рисках, с которыми сопряжена коррупционная составляющая ее работы. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как всё действительно устроено изнутри, героиня Толстогановой решает бросить вызов системе и всей её теневой структуре.

Авторы «Чиновницы» изучают внутренние мотивы и характеры людей, которые напрямую связаны с коррупцией. Сериал посвящен процессу пробуждения человечности и сознательности коррупционера, ранее беззаботно наслаждающегося беспроблемной жизнью. Главная героиня в один момент понимает, что у нее есть совесть и решает прислушаться к ней.

«Чиновница» — еще и история о мести, а также о том, можно ли выйти все-таки сегодня выйти из системы или же она поглощает тебя целиком и безвозвратно.

Съемки проекта проходили в Ленинградской области и в Петербурге. Однако в кадре не будет узнаваемых городских окраин. В проекте создан образ некоего провинциального города с выходом к воде.

Режиссером проекта выступила Оксана Карас, ее полнометражные фильмы («Хороший мальчик», «Выше неба», «Доктор Лиза») становились участниками и лауреатами как российских, так и международных кинофестивалей. Сценаристами стали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее написавшие историю сериала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа (KION), продюсер сериала:

«Этот сериал подтверждает выбранное нами позиционирование KION — «Смело, честно, необычно». Особенно для нас важно, что мы заходим на поляну таких смыслов с нашим стратегическим партнёром — Первым каналом»

«Это моя вторая работа с режиссером Оксаной Карас - до этого был фильм "Выше неба", и Оксана пробовала меня здесь сразу на две роли, но в итоге утвердила на главную - Арину, чиновницу Минздрава. Роль такая большая, объемная, дает возможность придумать, сыграть, прочувствовать даже что-то недописанное в сценарии. Это история о власти и коррупции, о которой моя героиня довольно долго не задумывается. Живет как все вокруг нее. И только когда происходит трагедия и это касается ее близких, она начинает понимать, что делает... и решает все изменить. У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И казалось бы, чем может привлечь сериал под названием «Чиновница». Но у нас история не про должность, а про людей. Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина, да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь, но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают пытаются ее использовать.»

- рассказывает актриса Виктория Толстоганова.

Сериал «Чиновница» состоит из 8 серий, которые будут выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION каждую неделю, начиная с 30 июня.