Жителям Карелии напомнили о правилах противопожарного режима

В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации правообладатели земельных участков и территорий садоводства или огородничества обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

«Уважаемые собственники частных домовладений! Напоминаем вам о необходимости провести покос травы на придомовой территории. Высокая трава может стать причиной возникновения пожара, особенно в сухую погоду. Регулярный покос травы помогает поддерживать территорию в чистоте и безопасности. Не дожидайтесь предписаний и штрафов, скашивайте траву регулярно!»,— призывает администрация Пряжинского городского поселения «ВКонтакте».

Согласно административному кодексу, за несвоевременный покос травы предусмотрены для граждан предупреждение или административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Должностным лицам придется раскошелиться от 20000 до 30000 рублей. © «Петрозаводск говорит»