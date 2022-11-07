Жителям четырех районов разъяснили, что будет с тарифами на тепло

Региональный госкомитет по ценам и тарифам анонсировал увеличение тарифа на тепловую энергию для ООО «Петербургтеплоэнерго». Предприятие отвечает за теплоснабжение Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого и Лахденпохского районов.

Для потребителей утверждены два тарифа: экономически обоснованный тариф, который включает в себя все расходы, необходимые для осуществления теплоснабжения (устанавливается для всех потребителей, кроме населения); а также тариф для населения, который ограничен индексом, установленным правительством РФ (устанавливается для населения).

На основании судебных актов по делу № А26-10919/2020 госкомитет включил в экономически обоснованный тариф те расходы, которые указали суды. Подчеркивается, что расходы не сказались на тарифе для населения, был повышен экономически обоснованный тариф.

Разницу между двумя тарифами взял на себя бюджет Карелии (в части объема тепловой энергии, потребленной населением).

Ранее стало известно, что для предприятий Карелии еще на пять лет продлили льготный период по тарифам на электроэнергию. (фото unsplash.com, Umberto)