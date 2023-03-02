02 марта 2023, 20:32
Жителя Карелии с эпилепсией лишили водительских прав через суд
В Кондопожском районе прокуратура инициировала процесс лишения прав мужчины с заболеванием
В Кондопожском районе прокуратура попросила суд лишить водительских прав местного жителя с серьезным заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ходе проверки надзорный орган выявил, что у одного из жителей района есть водительское удостоверение несмотря на то, что у него поставлен диагноз «эпилепсия». В соответствии с законодательством, управление транспортом с таким заболеванием противопоказано.
Суд встал на сторону прокуратуры, мужчину лишили прав. Решение суда еще не вступило в силу. // Фото: unsplash.com