Жителя Карелии с эпилепсией лишили водительских прав через суд

В Кондопожском районе прокуратура попросила суд лишить водительских прав местного жителя с серьезным заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе проверки надзорный орган выявил, что у одного из жителей района есть водительское удостоверение несмотря на то, что у него поставлен диагноз «эпилепсия». В соответствии с законодательством, управление транспортом с таким заболеванием противопоказано.

Суд встал на сторону прокуратуры, мужчину лишили прав. Решение суда еще не вступило в силу. // Фото: unsplash.com