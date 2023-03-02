Погоня за пьяным водителем в Петрозаводске попала на видео

Во вторник поздно вечером в ГИБДД Петрозаводска позвонил горожанин, который сообщил о том, что пьяный водитель сел за руль автомобиля Infinity. Наряды ДПС были ориентированы на эту машину, сообщает пресс-служба ведомства.

На Скандинавском проезде автомобиль заметили. Требование остановить транспортное средство водитель проигнорировал. В районе дома №16 машину блокировали.

Проведенное освидетельствование подтвердило - автомобилист был пьян. В отношении мужчины 1990 года рождения составили административный протокол, машину отправили на специализированную стоянку.

Позвонившего в полицию горожанина поблагодарили за помощь и активную гражданскую позицию. // Фото: скриншот видео ГИБДД Петрозаводска