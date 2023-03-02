Студентка из Петрозаводска решила подработать и попала в передрягу

Студентка обратилась в полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она решила подработать и наткнулась на объявление в мессенджере. Предлагалось перебрасывать деньги со счета на счет, получая процент от каждой операции. Вышедший с ней на связь собеседник потребовал предоставить ему все данные банковской карты девушки, что она и сделала. И лишь спустя время горожанка обнаружила, что на ее имя оформлены несколько кредитов. Ущерб составил 199 тысяч рублей.

Полиция просит жителей республики быть внимательными при поиске подработки и при общении в Интернете с незнакомцами. // Фото: unsplash.com