Пешеходов-нарушителей массово штрафуют в Карелии

В поле зрения инспекторов ГИБДД в Карелии все чаще попадают пешеходы, нарушающие ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Пряже два пешехода перешли проезжую часть в неустановленном месте и были наказаны. Аналогичное нарушение зафиксировано в Суоярви.

В Госавтоинспекции напомнили, что за переход дороги в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей.

С начала этого года в республике к ответственности привлечены уже более 1200 пешеходов-нарушителей. // Фото ГИБДД Карелии