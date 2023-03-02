02 марта 2023, 17:39
Пешеходов-нарушителей массово штрафуют в Карелии
Госавтоинспекция призывает жителей республики к соблюдению ПДД
В поле зрения инспекторов ГИБДД в Карелии все чаще попадают пешеходы, нарушающие ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Пряже два пешехода перешли проезжую часть в неустановленном месте и были наказаны. Аналогичное нарушение зафиксировано в Суоярви.
В Госавтоинспекции напомнили, что за переход дороги в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей.
С начала этого года в республике к ответственности привлечены уже более 1200 пешеходов-нарушителей. // Фото ГИБДД Карелии