Жителя Карелии с алкогольной зависимостью лишили водительских прав

В Прионежском районе по требованию прокуратуры суд прекратил действие водительских прав мужчины, страдающего алкоголизмом. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

Оказалось, что 50-летний водитель больше года состоит на учете у врача-нарколога в связи с поведенческим расстройством здоровья, вызванным употреблением алкоголя. Согласно федеральному закону, управлять транспортом с подобным заболеванием запрещено.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав мужчины. Его позицию суд поддержал.

Фото: russia58.tv