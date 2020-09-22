22 сентября 2020, 12:12
Жителя Карелии с алкогольной зависимостью лишили водительских прав
Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие водительских прав 50-летнего жителя Прионежья
В Прионежском районе по требованию прокуратуры суд прекратил действие водительских прав мужчины, страдающего алкоголизмом. Об этом сообщает прокуратура Карелии.
Оказалось, что 50-летний водитель больше года состоит на учете у врача-нарколога в связи с поведенческим расстройством здоровья, вызванным употреблением алкоголя. Согласно федеральному закону, управлять транспортом с подобным заболеванием запрещено.
Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав мужчины. Его позицию суд поддержал.
Фото: russia58.tv