Дом в "кирпичном стиле", или Как в Петрозаводск пришел модерн

21 сентября 1903 года в Олонецкой губернии открылось первое педагогическое учебное заведение — мужская учительская семинария, где готовили педагогов для народных начальных училищ.



Несколько лет она находилась в частном доме на Святнаволоцкой улице — в наши дни это проспект Ленина, а в 1907 году для будущих учителей построили собственное кирпичное здание на берегу Неглинки — рядом с Петербургским трактом. И это очень интересное здание. Собственно, об этом наш "Старый город"

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