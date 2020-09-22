Житель Приладожья задолжал более 638 тысяч рублей за электроэнергию

Житель Питкярантского района задолжал за электроэнергию более 638 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении судебных приставов по Карелии, должник по месту регистрации не проживал, письма не получал. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства никак не получалось.

Приставы установили, где должник работает. С его зарплаты стали удерживать половину в счет погашения долга. Мужчина явился к приставам за разъяснениями. После чего житель Приладожья погасил задолженность.