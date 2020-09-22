22 сентября 2020, 11:39
Житель Приладожья задолжал более 638 тысяч рублей за электроэнергию
Должник явился к приставам после того, как с его зарплаты начали снимать половину в счет уплаты долга
Житель Питкярантского района задолжал за электроэнергию более 638 тысяч рублей.
Как сообщили в управлении судебных приставов по Карелии, должник по месту регистрации не проживал, письма не получал. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства никак не получалось.
Приставы установили, где должник работает. С его зарплаты стали удерживать половину в счет погашения долга. Мужчина явился к приставам за разъяснениями. После чего житель Приладожья погасил задолженность.