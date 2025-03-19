19 марта 2025, 09:27
Жителя Карелии осудили за публикацию «ВКонтакте»
Северянин заплатит за размещение экстремистской информации
фото: freepik.com/ rawpixel.com
Жителя Беломорского района привлекли к административной ответственности за публикацию «ВКонтакте».
На стене на своей страничке он опубликовал запись, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. Информация признана экстремисткой и запрещена для распространения на территории России.
Северянин вину признал и раскаялся. Суд назначил административный штраф в размере тысячи рублей. Постановление суда еще не вступило в силу.