19 марта 2025, 09:27
Происшествия

Жителя Карелии осудили за публикацию «ВКонтакте»

Северянин заплатит за размещение экстремистской информации
фото: freepik.com/ rawpixel.com

Жителя Беломорского района привлекли к административной ответственности за публикацию «ВКонтакте».

На стене на своей страничке он опубликовал запись, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. Информация признана экстремисткой и запрещена для распространения на территории России.

Северянин вину признал и раскаялся. Суд назначил административный штраф в размере тысячи рублей. Постановление суда еще не вступило в силу.

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