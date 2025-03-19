19 марта 2025, 09:15
Грабитель взломал торговый павильон ночью в Петрозаводске
Злоумышленник пытался убежать от росгвардейцев в карельской столице, но был задержан
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
Ночью 18 марта находившиеся на маршруте патрулирования бойцы Росгвардии получили сигнал от бдительного жителя Петрозаводска. Он рассказал, что стал свидетелем взлома торгового павильона. Стражи порядка выдвинулись по указанному адресу, сообщает пресс-служба ведомства.
Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили у вскрытой торговой точки молодого мужчину. Он держал в руках кассовый аппарат, вынимал оттуда деньги и складывал их в свои карманы. Увидев силовиков, злодей попытался убежать. Скрыться у него не получилось - злоумышленника оперативно задержали.
Выяснилось, что павильон вскрыл 29-летний петрозаводчанин. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.