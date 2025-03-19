19 марта 2025, 07:49
Двое водителей устроили жестокую драку на дороге в Петрозаводске
Инцидент на дороге в карельской столице попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео: "ДТП Петрозаводска и Карелии"
В Петрозаводске двое водителей устроили жестокую драку прямо на проезжей части. При этом сначала один пытался задавить другого. Видео инцидента, снятое камерой наблюдения на пересечении улиц Ригачина и Чернышевского, публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На кадрах видно, как двое водителей не поделили проезжую часть и остановились, чтобы выяснить отношения. Один вышел из машины, а другой начал давить первого. После двух неудачных попыток второй водитель также вышел из автомобиля, и началась драка.
Потасовка длилась несколько минут, после чего автомобилисты сели в свои транспортные средства и разъехались.