Двое водителей устроили жестокую драку на дороге в Петрозаводске

В Петрозаводске двое водителей устроили жестокую драку прямо на проезжей части. При этом сначала один пытался задавить другого. Видео инцидента, снятое камерой наблюдения на пересечении улиц Ригачина и Чернышевского, публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как двое водителей не поделили проезжую часть и остановились, чтобы выяснить отношения. Один вышел из машины, а другой начал давить первого. После двух неудачных попыток второй водитель также вышел из автомобиля, и началась драка.

Потасовка длилась несколько минут, после чего автомобилисты сели в свои транспортные средства и разъехались.