18 июня 2020, 10:57
Жителя Карелии оштрафовали за оскорбление властей во «ВКонтакте»
36-летний мужчина разместил в соцсети изображения, демонстрирующие неуважение к представителям госорганов
36-летний житель поселка Куусиниеми Калевальского района был осужден за свои посты во «ВКонтакте». Мужчина разместил на личной странице, не имеющей настроек приватности, несколько изображений, которые демонстрировали явное неуважение и оскорбление органов государственной власти РФ. Нарушение выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Костомукшский городской суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.
Житель севера Карелии обжаловал постановление первой инстанции в Верховном суде РК. Однако, его жалоба была оставлена без удовлетворения.