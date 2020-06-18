Жителя Карелии оштрафовали за оскорбление властей во «ВКонтакте»

36-летний житель поселка Куусиниеми Калевальского района был осужден за свои посты во «ВКонтакте». Мужчина разместил на личной странице, не имеющей настроек приватности, несколько изображений, которые демонстрировали явное неуважение и оскорбление органов государственной власти РФ. Нарушение выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК, сообщает пресс-служба ведомства.

Костомукшский городской суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Житель севера Карелии обжаловал постановление первой инстанции в Верховном суде РК. Однако, его жалоба была оставлена без удовлетворения.