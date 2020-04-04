Жительница Петрозаводска умерла в машине «скорой» после ДТП на трассе

В Карелии на трассе «Кола» случилось ДТП, в котором погибла женщина. Авария произошла вечером 3 апреля Кондпожском районе республики, сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» в составе с полуприцепом. Грузовиком управлял 43-летний водитель.

В результате происшествия водитель «Мицубиси» – жительница Петрозаводска – от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Фото: ГИБДД РК