Жительница Карелии получила кочергой от ревнивой подруги

43-летняя жительница Пудожа получила кочергой по голове из-за того, что знакомая приревновала ее к своему мужу. О происшествии 23 февраля сообщило МВД Карелии.

Драка произошла во время застолья. Заявительница отдыхала в компании своей подруги и её супруга. В один момент приятельнице пострадавшей показалось, что гостья флиртует с её мужем. Ревность привела к словесному конфликту, в результате которого женщина нанесла сопернице удар кочергой в область головы.

Врачи диагностировали у потерпевшей сотрясение головного мозга. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница Пудожа – свою вину признала, в содеянном раскаялась.