Жительница Карелии отделалась условным наказанием за кражу денег

Жительницу Прионежья осудили за кражу денег с банковского счета с помощью чужого мобильного телефона.

Как следует из материалов дела, мужчина во время прогулки в Заозерье подобрал на берегу озера гаджет, а затем отправился в гости к знакомой. мобильное устройство он отдал подруге, поскольку не знал, что с ним делать и как найти владельца телефона.

Женщина заметила в телефоне, что осмотрела телефон номер привязан к банковскому счету, на котором есть деньги. Она решила не искать владельца гаджета, а пополнить свой счет. Спустя несколько провальных попыток сделать перевод с чужого банковского счета, ей все же удалось пополнить свой баланс на 7000 рублей.

Тем не менее, преступление было раскрыто, а женщина предстала перед судом. Прионежский районный суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ей лишение свободы условно. (фото tvtambov.ru)