Жители Прионежского района оскорбили друг друга и заплатят это

В один из дней августа 2020 года житель д. Вехручей Прионежского района Карелии, проходя мимо соседнего домовладения, в неприличной форме высказался в адрес хозяйки, сообщает прокуратура Карелии.

Причиной грубости стало недовольство по поводу постоянно мешающего мужчине лая собаки. В результате возник конфликт, который привел к обоюдным оскорблениям.

На основании заявлений граждан по данному факту прокуратурой района была проведена проверка. В отношении обоих граждан возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По итогам рассмотрения дел об административном правонарушении суд привлек участников инцидента к административной ответственности, гражданам назначено наказание в виде штрафа по 1 000 рублей каждому.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Фото с сайта kinpet.ru