Жители Петрозаводска сообщают о трагедии на Ключевском карьере

В воскресенье вечером, около 19.00 жители Петрозаводска сообщили в нашу редакцию об очередной трагедии на Ключевском карьере.

Как говорят очевидцы, молодой парень плыл с другого берега и не доплыл. На вид ему не больше 16 лет.

Сейчас на место прибыли скорая помощь и машина МЧС. Все, кто находится на карьере, замерли в ожидании. Каких-то активных действий пока не предпринимается.

Мы постараемся выяснить подробности.