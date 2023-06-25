В офисах Петрозаводска много конфликтов из-за кондиционеров

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у каждого третьего петрозаводчанина. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в офисах.

Перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (33%).

«Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!»,

- комментируют петрозаводчане.

49% работников офисов сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого (18%) нет климатической техники в рабочем помещении.

Острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 38%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 27%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (37% против 31% соответственно).

Опрос на тему конфликтов в офисах проводился с 19 по 22 июня 2023 года. //Фото: freepik.com.