Жители Олонца придумают название для будущего ФОКа

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Олонце запланировано на 2022-2023 год. Об этом сообщил губернатор на своей странице «ВКонтакте». Поблизости расположены школа, жилой микрорайон, общежитие техникума и газопровод.

«Планируем к июлю завершить прохождение госэкспертизы проекта и направим заявку на финансирование в федеральный Минобр»,

- написал Артур Парфенчиков.

В спортивном объекте будут три зала: для игровых видов спорта, тренажерный и зал для физкультуры. Название для будущего ФОКа выберут олончане. Местные жители могут присылать варианты названия в группу Олонецкой национальной библиотеки или на сайт biblioteka-olon.karelia.ru. (фото vk.com)