Жители Лахденпохского района Карелии наказали железную дорогу

Карельское УФАС наказало компанию, отвечающую за линии электропередач, идущие к поселку Костамоярви, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!».



Летом этого года в населенном пункте, где постоянно живут около 30 человек, не было электричества трое суток. Жители пожаловались в Карельское управление Федеральной антимонопольной службы.

В результате УФАС возбудило дело, в ходе которого выяснилось, что за снабжение поселка электроэнергией отвечает Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение компании «Трансэнерго» (филиала «РЖД»).

Энергетики рассказали, что стихия привела к падению 27 деревьев на ЛЭП и множественным обрывам линии на участке Элисенваара - Сортавала.

По закону, электроснабжение населенных пунктов должно быть восстановлено в течение суток, а Костамоярви оставался без электроснабжения более 30 часов.

В итоге, на энергетиков наложен штраф – 50 тыс. рублей.

Фото из группы ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!