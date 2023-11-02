Жители карельских сел сохраняют культурное наследие

Уроженец деревни Холма Пряжинского района Тимофей Михайлович Королев стоял у истоков образования власти Советов на территории Карелии. Похоронен он был на старом кладбище в деревне Котчура. В 1987 году Постановлением Совета Министров Карельской АССР место захоронения было включено в государственные списки недвижимых памятников истории и культуры Карельской АССР. В годы советской власти за могилой Королева ухаживали пионеры и комсомольцы.

Однако в последние десятилетия могила Королева пришла в запустение, так как работы по благоустройству памятника давно не проводились. Местные жители хоть как-то старались поддерживать его внешний вид, но для существенного преобразования денег все же не хватало. Захоронение ветшало, только на надгробной плите можно было различить надпись: «Королев Тимофей Михайлович, председатель Ведлозерского волостного продотдела, расстрелян белофиннами в 1919 году».

К сожалению, выбитые на камне буквы дополнительной информации дать не могут. Да и очевидцев тех событий уже не осталось в живых. Так судьба этого человека могла навеки исчезнуть со страниц истории. Но специалисты Этнокультурного центра Пряжи собрали материал о его жизни и героической гибели. А в этом году могилу удалось привести в порядок за счет мини-гранта, выигранного в ходе реализация проекта «Сохраняем культурное наследие».

«Вид памятного места заметно изменился: убран старый покосившийся деревянный забор, установлена новая металлическая оградка, выровнен и покрашен металлический обелиск, вычищена мраморная плита, приобретены и установлены траурные корзины и венок. На благоустройство места захоронения затрачено 30 тысячи рублей»,

— рассказала глава администрации Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева.

Над старинной часовней Иоанна Богослова и кладбищем шумят вековые ели. Историческое место не теряет популярности у местных жителей и туристов.