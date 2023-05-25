Жители Карелии занимаются фитнесом и хотят получить налоговый вычет

25 мая в Петрозаводске состоялось заседание общественного совета при управлении федеральной налоговой службы по РК, где прозвучали предварительные итоги декларационной кампании.

Руководитель отдела карельского управления ФНС России Екатерина Ведюкова рассказала, что с 1 января по 19 мая 2023 года было представлено 47 340 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Через личный кабинет налогоплательщика подано 92 процента деклараций.

Из 47 240 поступивших деклараций чуть более 40 процентов (19 686) – это декларации к возврату из бюджета, то есть социальные, имущественные, инвестиционные вычеты.

В этом году впервые можно возместить расходы, понесенные в 2022 году, за занятия фитнесом. Уже поступило 715 таких деклараций. Сумма, заявленная в качестве расходов за фитнес, составляет порядка 9 миллионов рублей. Понятно, что вернуть граждане в идеале смогут только 13 процентов. Но далеко не все декларации за фитнес пройдут проверку.

Организации, предоставляющие спортивные услуги, должны быть внесены в специальный перечень, с которым можно ознакомится на сайте российского Минспорта.

В Карелии в этот перечень попало около 20 спортивных организаций. К тому же следует помнить, что расходы за занятия фитнесом можно предъявить только за себя и своего ребенка.

Если раньше граждане не заявляли к возврату небольшие расходы, чтобы вернуть несколько сотен рублей, то сейчас заявляют все возможные расходы. Эта новая тенденция, которая свидетельствует, с одной стороны, о более напряженном материальном положении граждан, а, с другой, о том, насколько легко, быстро и просто можно подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. // фото «Петрозаводск говорит»