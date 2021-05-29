Жители Карелии становятся жертвами сайтов-двойников

Несколько жителей республики потеряли свои накопления, совершая сделки через интернет, сообщает МВД Карелии.

29-летний житель Петрозаводска заказал на сайте холодильник, стиральную машинку и телевизор, перечислив в счет оплаты 110 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что оформил заказ через сайт одного из популярных сетевых магазинов, на самом же деле это оказался сайт-двойник.

Еще один житель карельской столицы заказал лодочный мотор и заплатил за него почти 30 тысяч рублей, но товар он так и не получил.

Жительница Сортавальского района нашла на одном из сайтов объявление о продаже велосипеда. Продавец оказался неместным и прислал ей гиперссылку, якобы для оформления доставки. Женщина заполнила форму заказа, ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения, после чего с ее счета было незаконно списано 36 740 рублей.

В настоящее время по всем фактам преступной деятельности проводятся проверки. // Фото: 29palms.ru