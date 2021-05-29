За сутки жители Карелии отдали мошенникам несколько миллионов рублей

Жительница Петрозаводска 1963 года рождения, обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, сообщает МВД Карелии.

От нее пенсионерка узнала, что неизвестный пытается совершить перевод денег с ее счета и, чтобы предотвратить это, направила все свои накопления на «безопасный» счет.

На этом разговор не закончился, собеседница заявила, что выявила еще одну незаконную операцию. На петрозаводчанку оформили кредит. Чтобы «исправить ситуацию», она убедила женщину выполнить «зеркальную» операцию и взять на себя долговые обязательства и перечислить деньги на указанный счет.

В результате женщина перечислила на счета злоумышленников более полутора миллионов рублей собственных и заемных средств. Возбуждено уголовное дело.

Жертвами аналогичной преступной схемы оказались и другие жители республики. Так, петрозаводчанин перевел мошенникам 50 тысяч рублей, жительница Пряжинского района – 290 тысяч рублей, житель Сегежского района – 329 тысяч рублей.

В числе пострадавших и жительница Олонецкого района. Ей звонили сразу с нескольких номеров. Незнакомые люди представлялись работниками банка, сотрудниками службы безопасности, а также полиции. Они убедили женщину установить на телефон приложение для удаленного доступа к гаджету, получили секретные коды, и таким образом похитили почти 150 тысяч рублей. // Фото: gorodvitebsk.by