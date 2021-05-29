Фура вылетела с трассы «Кола» на севере Карелии

В Лоухском районе Карелии, на 1047-м километре федеральной трассы «Кола» Р-21 36-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Инцидент произошел 28 мая в 02:07. В результате ДТП водитель травмирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото: vk.com