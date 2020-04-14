Жители Карелии создадут онлайн-выставку о музеях республики

Во время режима самоизоляции музеи Карелии предлагают всем желающим поучаствовать в онлайн-выставках. Для этого не нужно выходить из дома, а достаточно загрузить фотографии путешествий по музеям и достопримечательностям Карелии в альбом во «ВКонтакте».

Авторов снимков просят указать в комментариях под фото место, год путешествий и рассказ о самых ярких впечатлениях от поездок.

Тема первой выставки - «Путешествия по музеям Карелии», сообщает министерство культуры республики.