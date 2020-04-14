14 апреля 2020, 15:52
Жители Карелии создадут онлайн-выставку о музеях республики
Жителям республики предложили вспомнить яркие моменты путешествий по достопримечательностям Карелии и походы по музеям
Во время режима самоизоляции музеи Карелии предлагают всем желающим поучаствовать в онлайн-выставках. Для этого не нужно выходить из дома, а достаточно загрузить фотографии путешествий по музеям и достопримечательностям Карелии в альбом во «ВКонтакте».
Авторов снимков просят указать в комментариях под фото место, год путешествий и рассказ о самых ярких впечатлениях от поездок.
Тема первой выставки - «Путешествия по музеям Карелии», сообщает министерство культуры республики.