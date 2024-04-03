Жители Карелии могут принять участие в «Мастерской новых медиа» (18+)

Федеральная образовательная программа для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков. Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты. Подать заявку и пройти первые этапы отбора можно до 19 апреля на платформе.

Лучшие из кандидатов будут допущены до финального этапа – онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение для них будет бесплатное.

В рамках обучения участники узнают о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенностях создания уникального контента и полезных медиапроектов, о личном бренде в медиа, изучат опыт мастеров и их команд. После завершения обучения выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и саморазвития.

У ребят не просто удовлетворение какого-то тщеславия, амбиций или просто любопытства. Это ясно выраженное практическое желание делать и создавать проекты. Именно это наводит на хороший результат. Я думаю, что в этом году мы постараемся сделать занятия, максимально направленные на результат, и сконцентрируемся на конкретных вещах, таких как короткие видео, интервью и работа со спецификой общения с людьми,

– рассказал гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Особенностью программы обучения является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли. Среди мастеров программы – известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак и другие.

После завершения программы выпускники получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов. В настоящее время выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение – стали ведущими и экспертами крупных федеральных проектов и эфиров, становятся кураторами информационной работы в регионах, организаторами медиасопровождения знаковых федеральных мероприятий и проектов.